Arsenal, offerta per Maguire: pronti 55 milioni di euro

L'Arsenal si sta muovendo sul mercato per poter rinforzare il pacchetto arretrato. Il club londinese, secondo quanto riportato dal Sun, ha avanzato un'offerta di 50 milioni di sterline per Harry Maguire, circa 55 milioni di euro. Al momento la distanza è ampia rispetto alle richieste del Leicester, ma non è esclusa una nuova offerta nei prossimi giorni. Il giocatore piace anche a City e United, ma l'ipotesi gunners non è da scartare.