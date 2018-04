Arsenal, Okonkwo da blindare: RB Lipsia e Lipsia cercano lo scippo

© foto di Imago/Image Sport

L'Arsenal rischia di perdere il portiere della Nazionale inglese Under 17 Arthur Okonkwo. Come riporta il Mirror, sul talentino cresciuto nell'Academy dei Gunners avrebbero infatti messo gli occhi sia il RB Lipsia che il Celtic. Per blindarlo l'Arsenal dovrà fargli firmare quanto prima il suo primo contratto professionistico, anche se le trattative ormai vanno avanti da tempo e non hanno ancora avuto esito positivo.