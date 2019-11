© foto di J.M.Colomo

L'Arsenal cade ancora, stavolta sul campo del Leicester, e nel nord di Londra cominciano a porsi una domanda: giusto continuare con Unai Emery o meglio cambiare guida tecnica? Secondo El Confidencial sarebbero stati avviati i contatti con Luis Enrique, ex allenatore del Barcellona e commissario tecnico della Spagna, colpito da un brutto lutto prima dell'ultimo Mondiale che non gli permise di proseguire la sua avventura in sella alla Roja.