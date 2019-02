© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua a essere in bilico la situazione di Mesut Ozil all'Arsenal. Il tedesco, frenato a gennaio dall'ingaggio troppo oneroso, deve trovare un'altra squadra per la prossima stagione. Il futuro rimane comunque nebuloso proprio per lo stipendio, intorno ai 10 milioni di sterline a stagione.