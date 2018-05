Arsenal, Ozil: "Dispiace per l'infortunio. Ma per il Mondiale sarò pronto"

Mesut Ozil è alle prese con un infortunio che lo terrà probabilmente fuori squadra fino al termine della stagione. Il tedesco però sarà pronto per il Mondiale, come confermato da lui stesso: "E' un peccato aver perso la gara di ieri a causa del problema alla schiena. Mi servirà ancora un po' di tempo, ma sarò pienamente recuperato per il Mondiale. Voglio ringraziareancora una volta il nostro boss. E' stato un onore giocare per te. Grazie per tutti i ricordi che abbiamo condiviso".

It's a pity I missed yesterday's match with my back injury. It'll need some time but I'm sure I'll fully recover in time for the World Cup. Once again I'd like to thank our boss. It was an honour playing for you, Mon. Wenger! Thanks for all the memories we shared together. 🙏🏼 pic.twitter.com/8VlfJjJ2EX

