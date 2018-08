Arsenal, Ozil fuori dai titolari contro il West Ham: diserta lo stadio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'assenza di Mesut Ozil nella formazione titolare dell'Arsenal ha destato non poche perplessità. Secondo quanto riporta la ESPN infatti che il giocatore sia stata messo da parte per la gara contro il West Ham dopo una brutta discussione con Emery avvenuta in settimana ma Ozil invece di andare in panchina, quando ha saputo che non sarebbe stato titolare ha deciso di non andare allo stadio e restare a casa. Tuttavia Emery non ha confermato questa situazione spiegando che il giocatore non si è allenato per influenza.