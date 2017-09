Arsenal, Ozil incerto sul futuro: "A giugno non so cosa accadrà"

© foto di Imago/Image Sport

Mesut Ozil ha il contratto in scadenza con l'Arsenal e sembra molto lontano dal rinnovo. Il giocatore tedesco infatti ha ammesso le sue incertezze sul suo futuro: "Anche se personalmente non so come la mia carriera continuerà dopo quest'anno, non vedo l'ora di iniziare la mia quinta stagione con l'Arsenal", ha scritto sulla sua pagina di Facebook.