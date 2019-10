Arsenal, Ozil non molla: "Voglio restare fino al termine del mio contratto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In una lunga intervista rilasciata a The Athletic, l'attaccante dell'Arsenal Mesut Ozil ha scartato l'ipotesi che possa lasciare i Gunners nel corso del prossimo mese di gennaio: "Voglio restare all'Arsenal fino alla fine del mio contratto, quindi fino al 2021. Ho intenzione di lavorare duramente per riprendermi il posto in squadra".