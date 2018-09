Arsenal, Ozil ricorda: "Mi sudavano le mani quando conobbi Zidane"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mesut Ozil, ora centrocampista dell'Arsenal, aveva sempre sognato fin da ragazzino di giocare nel Real Madrid. Uno dei motivi per cui firmò con gli spagnoli era rappresentati anche da Zidane, che era il suo idolo e che aveva fatto la storia del club. In un'intervista al sito dell'Arsenal ha raccontato che ebbe l'occasione di conoscerlo nello spogliatoio, quando Zidane era l'assistente di Mourinho. E ricorda il nervosismo del primo salto: "Fu il punto più alto per me, le mie mani stavano sudando. E' stato un incontro speciale e ripensavo a quando lo guardavo in tv e compravo la sua maglietta per giocare in strada".