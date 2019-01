© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mesut Ozil ha rifiutato il Paris Saint-Germain. Come riporta Süddeutsche Zeitung, la carriera del trequartista dell'Arsenal non proseguirà in Francia. Il tedesco, cercato in prestito fino a fine stagione dal PSG, avrebbe infatti declinato l'offerta. In questi giorni Ozil era stato accostato anche all'Inter all'interno dell'operazione Perisic.