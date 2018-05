Arsenal, Ozil: "Siamo frustrati, volevamo vincere con Wenger"

"C'è grande frustrazione, dopo Madrid non abbiamo dormito. Era l'ultima occasione per vincere un trofeo in questa stagione e di alzare una coppa con Wenger. Voglio ringraziare tutti i tifosi di Gunners e mandare un grosso augurio a Koscielny", così Mesut Ozil dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Arsenal.

What a frustrating, sleepless night in Madrid! This was our last chance to win a trophy this season, our last chance to lift another silverware with our boss. 😕 Still two more things to say: Thanks to all Gunners for the away support. And get well soon @6_LKOSCIELNY 🙏🏼 pic.twitter.com/usV13q19PY

