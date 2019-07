Arsenal, Ozil verso la cessione: il Fenerbahce sonda il terreno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mesut Ozil potrebbe lasciare l'Arsenal in questa sessione di mercato. Dall'Inghilterra sono sicuri, il tedesco non rientra nei piani di Emery e potrebbe addirittura lasciare la Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Fenerbahce sta monitorando la situazione e nelle prossime settimane potrebbe tentare l'assalto al fantasista tedesco ex Real Madrid.