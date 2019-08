Arsenal-Pepé, documenti firmati: l'annuncio è imminente

È tutto fatto per il passaggio di Nicolas Pepé all'Arsenal. Come riporta L'Equipe, infatti, il Lille, proprietario del cartellino del giocatore seguito anche dal Napoli, ha firmato i documenti per la cessione del proprio gioiello. L'attaccante ivoriano ha trovato un accordo su base quinquennale con i Gunners, che verseranno 80 milioni di euro nelle casse della società francese. L'annuncio dell'affare è imminente e potrebbe arrivare già nelle prossime ore.