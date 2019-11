© foto di Insidefoto/Image Sport

The Times non ha dubbi: nonostante la sconfitta di sabato scorso col Leicester e il momento assai complicato, Unai Emery gode ancora della fiducia totale della società. L'Arsenal - scrive il tabloid - vuole infatti aspettare la prossima estate per prendere una decisione riguardo al futuro del proprio allenatore, destinato dunque a restare in panchina almeno fino a giugno. Salvo nuovi clamorosi colpi di scena.