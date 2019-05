© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Arsenal cerca un difensore centrale per l'estate. Lo spiega il The Sun, tabloid britannico: i candidati sono nomi importanti e tutti costosi. Si va dal nazionale britannico del Leicester, Harry Maguire, a quello belga del Tottenham, Toby Alderweireld, passando da Kurt Zouma del Chelsea e ora in prestito al Liverpool fino a Djene Dakonam del Getafe.