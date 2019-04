Arsenal, per la direzione sportiva spuntano Edu e Zubizarreta

L'Arsenal, dopo aver rinunciato a Monchi e Overmars (il primo passato al Siviglia, il secondo ha rinnovato con l'Ajax), continua nella sua ricerca di un direttore sportivo per la prossima stagione. E secondo football.london i nomi che i Gunners stanno valutando nelle ultime settimane sono quelli di Andoni Zubizarreta del Marsiglia e Edu, ex centrocampista del club oggi direttore tecnico della Nazionale brasiliana.