Arsenal, per la BBC la priorità per la panchina è Nuno Espirito Santo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La BBC non ha dubbi per il dopo-Emery sulla panchina dell'Arsenal. Secondo l'autorevole emittente inglese, infatti, Nuno Espirito Santo sarebbe la priorità dei Gunners per sostituire l'appena esonerato tecnico spagnolo. Il contratto del portoghese col Wolverhampton resta un ostacolo non da poco, ma l'intermediazione del suo agente Jorge Medes potrebbe risolvere tutto in tempi brevi.