Arsenal, per la sfida contro l'Eintracht rientrano Bellerin e Kolasinac

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vincere domani contro l'Eintracht Francoforte vorrebbe dire per l'Arsenal staccare il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Una gara, quella contro i tedeschi, per la quale Unai Emery, tecnico spagnolo da tempo sulla graticola, potrebbe recuperare due giocatori. Stando, infatti, al report ufficiale dei Gunners domani dovrebbero tornare a disposizione sia Sead Kolasinac che Hector Bellerin. Entrambi verso il rientro dopo i problemi al ginocchio.