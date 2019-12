© foto di JB Autissier/Insidefoto/Image Sport

Per prendere Thomas Lemar l'Arsenal dovrà sborsare almeno 70 milioni di euro. Come riporta As, ai Gunners servirà una proposta da capogiro per convincere l'Atletico Madrid a lasciar partire il suo esterno offensivo già a gennaio. Il francese non è ancora riuscito a inserirsi pienamente negli schemi di Simeone e in questa stagione ha collezionato finora 21 presenze senza mai trovare la via della rete (o dell'assist). Un rendimento poco positivo che ha inevitabilmente fatto drizzare la antenne di tante big europee, pronte a rilanciare il classe '95 nel 2020.