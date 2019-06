© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dominik Szoboszlai (18) piace molto all'Arsenal. Il promettente centrocampista ungherese potrebbe essere un colpo in prospettiva per i gunners, che stanno cercando un rimpiazzo proprio in quella zona del campo. Sono 29 le presenze complessive nella scorsa stagione, con ben 11 gol messi a segno. A riportarlo Football.London.