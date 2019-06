Arsenal, piace Meunier per la corsia destra

© foto di Insidefoto/Image Sport

Unai Emery vuole rafforzare la corsia destra in vista della prossima stagione. Il manager dell'Arsenal è in contatto con il Paris Saint-Germain per Thomas Meunier. Un eventuale acquisto del terzino francese potrebbe portare ad un cambio di modulo, visto che il 3-4-1-2 è stato ampiamente criticato. L'esterno belga classe 1991 potrebbe lasciare la compagine parigina e riabbracciare il suo ex tecnico.