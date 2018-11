Arsenal, Pleguezuelo: "La finale persa col Barça mi ha fatto innamorare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Julio Pleguezuelo, difensore dell'Arsenal che ha esordito ieri in coppa contro il Blackpool, ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a scegliere Londra e lasciare il Barcellona, squadra in cui è cresciuto: "Ho amato l'Arsenal sin da quando ero un bambino. Può suonare strano ma vedere i Gunners perdere la finale di Champions contro il Barcellona ha rafforzato questo sentimento. Sono convinto che la sconfitta non fosse meritata, come club mi è sempre piaciuto, specie nel periodo di Ljumberg e Henry".