Arsenal, presentata la nuova divisa home di Adidas

L'Arsenal ha presentato la nuova divisa per la nuova stagione. Dopo cinque anni con Puma, i gunners tornano ad Adidas: il contratto con lo sponsor tecnico è fino al 2024. Non è la prima volta che l'azienda sponsorizza il club londinese: infatti i biancorossi hanno vestito il famoso marchio dal 1986 al 1994

This is Arsenal. This is adidas. This is home.@Arsenal 🤝 @adidasfootball

Everything looks better when it’s official, right? 😉

— Arsenal FC (@Arsenal) 1 luglio 2019