Arsenal, prima da titolare per David Luiz con la maglia dei gunners

© foto di Federico Gaetano

Prima partita da titolare per David Luiz con la maglia dell’Arsenal. L’ex difensore del Chelsea è sceso in campo nella sfida interna contro il Burnley: non è stato un esordio fortunato per il brasiliano che ha avuto una disattenzione sulla rete messa a segno da Barnes. Il difensore centrale potrà riscattarsi già nel match contro il Liverpool, sabato alle ore 18:30.