© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dani Ceballos ha già convinto l'Arsenal. I Gunners, secondo quanto riporta stamane Metro, avrebbero offerto infatti circa 30 milioni di euro per il centrocampista attualmente in prestito all'Emirates. Una prima proposta prontamente rispedita al mittente però dal Real Madrid, che per privarsi a titolo definitivo del suo gioiello pretende un ulteriore sforzo economico da parte del club londinese.