Arsenal, primi contatti con il PSG per Nkunku

Non solo Dennis Praet. L'Arsenal, alla ricerca di un sostituto di Aaron Ramsey, che a luglio si vestirà di bianconero, avrebbe un altro obiettivo per rinforzare il centrocampo. Si tratta di Christopher Nkunku, classe 1997 in forza al Paris Saint-Germain, che piace molto a Unai Emery. Secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport, ci sarebbero contatti in corso tra i due club.