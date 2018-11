Arsenal, Ramsey libero a giugno: la Cina tenta il gallese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey è il nuovo obiettivo della Chinese Super League per dare lustro al campionato. Il centrocampista gallese, in scadenza di contratto a giugno con l'Arsenal, ha annunciato che non rinnoverà e sarà un pezzo pregiato del prossimo mercato estivo. Sul 27enne ci sono diversi club, tra cui Milan, Juventus, Chelsea, Barcellona e Real Madrid.