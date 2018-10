Arsenal, Ramsey: "Non ho ancora capito il no al rinnovo del club"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista dell'Arsenal Aaron Ramsey sostiene di essere pronto a legarsi al club con un nuovo contratto, ma ora sono i Gunners a non voler negoziare col gallese: "Spero che qualcuno mi dica il perché, lo accetterò se c'è una ragione. Quando sarà il momento lo scoprirò, ma non è ancora successo. Al momento non ci sono contratti sul tavolo, quindi non c'è niente da prendere in considerazione. Qualche settimana fa eravamo d'accordo e io ero pronto a firmare".