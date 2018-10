Arsenal, Ramsey rinnova o lascia? Wenger: "Tutto può succedere"

© foto di Imago/Image Sport

Arsene Wenger crede che ancora il destino di Aaron Ramsey non sia a tutti gli effetti segnato come lontano dall'Emirates. Il leggendario ex manager dei Gunners, che ha lasciato il posto al termine della scorsa stagione dopo quasi trent'anni, ha così parlato sull'argomento a Sky Sports UK: "Non so per certo cosa stia accadendo all'Arsenal, certamente Ramsey adesso contrattualmente è in una posizione di forza e vorrà sfruttarla a suo favore. Tutto può ancora succedere, anche se non so fino a quanto si spingerà l'Arsenal a livello di follie per lui. Un tempo erano mie responsabilità, ora sono felice che non lo siano più".