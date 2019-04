© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gol e infortunio, per Aaron Ramsey è stata una serata agrodolce, resa felice però dalla vittoria dell'Arsenal sul Newcastle. Il gallese, titolare nella sfida di stasera, ha firmato il gol dell'uno a zero per i Gunners ma ha dovuto alzare bandiera bianca nella ripresa, quando Emery lo ha sostituito per un problema muscolare, almeno per quanto è stato possibile capire.