Arsenal, ritorno di fiamma per Fraser del Bournemouth

Ryan Fraser s’è messo in mostra quest’anno al Bournemouth, tanto da attirare gli occhi di qualche squadra più importante. Stando a quanto riportato dai colleghi inglesi di Sky Sports UK, tra questi c’è anche l’Arsenal, che starebbe pensando di farsi avanti per portarlo agli ordini di Unai Emery. Già in passato i Gunners avevano palesato il proprio interesse, suscitando tra l'altro un sorriso sul volto dello scozzese.