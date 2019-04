Arsenal, sarà rivoluzione: via Mustafi per far cassa. Rischia Mkhitaryan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Unai Emery ha deciso di mettere sul mercato Shkrodan Mustafi per far cassa in vista della prossima finestra. I Gunners metteranno a disposizione del tecnico 45 milioni di sterline per i trasferimenti, ritenuti troppo pochi e per questo sarà necessario vendere qualche elemento. Il tedesco è fin qui protagonista di una stagione tutt'altro che esaltante e l'essere stato acquistato nel 2016 per 35 milioni di sterline ne complica la cessione. Fra gli altri possibil partenti ci sono Mesut Ozil ed Henrikh Mkhitaryan, i cui ingaggi, soprattutto nel caso l'Arsenal non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, diventerebbero troppo pesanti. Altri giocatori con le valigie in mano sono Carl Kenkinson e Mohamed Elneny, così come Callum Chambers e David Ospina, entrambi attualmente in prestito. Ufficiali già gli addii di Petr Cech (fine carriera) e Aaron Ramsey (Juventus) che garantiscono un notevole alleggerimento del tetto ingaggi. Lo riporta il Daily Mail.