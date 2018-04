Arsenal, si insiste per il giovane difensore Soyuncu

© foto di Imago/Image Sport

L'Arsenal perderà l'esperto Per Mertesacker a giugno, ma per la prossima stagione ha messo nel mirino un giovane difensore turco. Si tratta di Çağlar Söyüncü, classe '96 e già nel giro della Nazionale maggiore del suo Paese. In forza al Friburgo dall'estate 2016, il calciatore - secondo il The Sun - sarebbe pronto a salutare la Germania e la Bundesliga per l'avventura in Premier League. I gunners, al momento, sarebbero in vantaggio rispetto ai club di Manchester nella corsa a Söyüncü.