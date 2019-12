© foto di Image Sport

Dopo l'esonero di Unai Emery, l'Arsenal è alla ricerca di un nuovo allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra i Gunners starebbero pensando a Mikel Arteta, vice allenatore del Manchester City che nel 2018 era già stato vicino alla panchina dei Gunners ma in quella occasione Gazidis gli disse di no e gli preferì Emery. Ora però il dirigente sudafricano è al Milan e Arteta potrebbe approdare finalmente sulla panchina del club in cui ha militato dal 2011 al 2016.