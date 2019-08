Arsenal, si tenta di chiudere per Tierney: pronta una nuova offerta

Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Pepè, l'Arsenal prima della fine del mercato inglese, prevista per l'8 agosto, tenterà di completare anche la trattativa per portare a Londra Kieran Tierney. I Gunners hanno già fatto due offerte al Celtic per il giocatore, entrambe prontamente rifiutate dalla squadra scozzese ma secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sports nei prossimi giorni l'Arsenal presenterà una terza offerta per cercare di chiudere l'affare.