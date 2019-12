Il Leicester, secondo in classifica, vuole blindare Brendan Rodgers in ottica presente e futura. Come riporta il Telegraph questa mattina, infatti, le Foxes preparano un ricco rinnovo per il tecnico irlandese, oggetto dei desideri dell'Arsenal per il dopo-Emery in panchina. Da quando è approdato al Leicester, Rodgers ha collezionato 19 vittorie, 4 pareggi e sole 5 sconfitte in 28 gare totali trascinando i suoi verso nuovi sogni di gloria.