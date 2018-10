Arsenal, sorpassati Barcellona e Bayern Monaco per Nicolas Pepe

© foto di Imago/Image Sport

L'Arsenal ha intensificato il proprio interesse per l'ala offensiva del Lille, Nicolas Pepe. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, infatti, il club inglese vorrebbe accelerare le operazioni per arrivare al classe '95 ivoriano, in modo da evitare la concorrenza agguerrita di alcune big del calcio europeo come ad esempio il Barcellona e il Bayern Monaco.