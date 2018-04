Arsenal-Southampton 3-2, doppio Welbeck. Solo panchina per Gabbiadini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Arsenal vince in rimonta contro il Southampton di Gabbiadini, oggi in panchina per 90 minuti. Dopo il vantaggio degli ospiti con Long al 17', i Gunners hanno trovato infatti prima l'1-1 con Aubameyang al 29' e poi il 2-1 con Welbeck al 38'. Di Austin, al 73', il nuovo pareggio, ma ci ha pensato ancora Welbeck a firmare il definitivo 3-2 all'81'. Un'espulsione da ambedue le parti, nel finale di gara, per Elneny e Stephens. Con questo risultato l'Arsenal raggiunge quota 54 punti in classifica, sempre sesto, mentre il Southampton è diciottesimo con sole 28 lunghezze.