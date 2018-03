Arsenal, spunta anche Capello per la panchina

Secondo quanto riportato dal Daily Mail spunta anche il nome di Fabio Capello per la panchina dell'Arsenal. Il tecnico di Pieris è ormai libero dopo la rottura con lo Jiangsu Suning e i gunners potrebbero salutare con un anno d'anticipo Arsene Wenger, a meno di una vittoria in Europa League. Per la panchina dei londinesi si parla anche di Carlo Ancelotti e Thomas Tuchel.