Arsenal stufo dei prezzi inglesi: il mirino sarà fuori dai confini

Il Daily Mail racconta un aspetto del mercato inglese che, già in passato, ha colpito l'Italia: l'innalzamento, fino a cifre esorbitanti, del prezzo dei giocatori autoctoni. Per questo l'Arsenal di Unai Emery avrebbe deciso di investire tutto su giovani talenti dall'estero. Alcuni colpi sarebbero già sfumati per i prezzi esosi e il mirino sarebbe ora fuori dalle frontiere.