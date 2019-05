© foto di Insidefoto/Image Sport

Aaron Ramsey, contro il Napoli, ha giocato la sua ultima partita con l'Arsenal. Infortunio più grave del previsto per il gallese, perché nei giorni scorsi i Gunners sembravano confidenti circa un suo recupero prima della fine della stagione e per una potenziale finale di Europa League. Ma il ventottenne necessita di più tempo per recuperare al meglio. Ramsey, a luglio, si unirà alla Juventus.