L'Arsenal non si arrende, spiega il Daily Star. Il tabloid racconta che Unai Emery e i Gunners hanno parlato e discusso con Nacho Monreal per convincerlo a restare: il terzino sinistro va in scadenza in estate e ha un'offerta del Barcellona. La società londinese gli ha proposto il rinnovo anche per non perderlo a zero.