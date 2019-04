Arsenal, tentativo in extremis per Ander Herrera ma il PSG è avanti

© foto di Alterphotos/Image Sport

Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'Arsenal sta facendo un tentativo in extremis per convincere il centrocampista in scadenza con il Manchester United Ander Herrera a non andare al PSG per abbracciare la causa dei Gunners. Dalla Francia però, rimbalza la voce di un accordo già concluso tra i parigini e il giocatore, che avrebbe firmato un pre-contratto di tre anni.