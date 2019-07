Arsenal, trattativa con Brahimi. Da oggi è svincolato dal Porto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo indiscrezioni che provengono da Sky Sports UK, l'Arsenal starebbe provando il colpo Yacine Brahimi. I Gunners, si apprende, sono infatti segnalati in trattativa con l'esterno algerino, il quale è da oggi ufficialmente svincolato, in quanto il contratto che lo legava al Porto è scaduto a tutti gli effetti. Emery avrebbe individuato in lui un interprete ideale da inserire in rosa. Secondo l'emittente satellitare c'è però ancora distanza tra domanda e offerta.