Arsenal, troppi infortuni in difesa: Emery su Cahill in uscita dal Chelsea

Secondo le ultime indiscrezioni del Sunday Mirror l'Arsenal sta cercando un rinforzo in difesa e avrebbe messo nel mirino Gary Cahill giocatore che Sarri ha lasciato libero di cercare una nuova destinazione dopo le numerose panchine che ha fatto nella prima parte di stagione. L'Arsenal ha perso Sokratis e Laurent Koscielny per infortunio nella sconfitta di FA Cup di venerdì contro il Manchester United, mentre Hector Bellerin sarà assente per un lungo periodo, dunque i Gunners hanno bisogno di un nuovo arrivo.