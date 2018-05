Arsenal, ultima conferenza di Wenger: "E' tutto molto strano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata storica per Arsene Wenger. Il tecnico dell'Arsenal ha parlato in sala stampa alla vigilia della sfida con l'Huddersfield, gara conclusiva del campionato nonché sua ultima alla guida dei Gunners: "E' tutto molto strano per me. Piano piano sto capendo che è finita, ora mi devo sono adattare. Proverò a finire il meglio possibile e mi auguro di non deludere nessuno. La squadra, anche nell'ultima gara col Leicester, è stata fantastica. C'è qualcosa di speciale all'interno della squadra che ancora non è venuto fuori. Mi auguro che questo possa succedere il prossimo anno. Le cose da migliorare sono chiare a tutti. Futuro? Voglio fare il massimo qua fino all'ultimo minuto disponibile, poi ci penserò. In questi anni avete visto il vero Arsene Wenger, sono sempre stato concentrato solo sul vincere le partite. E' una parte della mia personalità. Un consiglio al mio successore? Mi auguro che rispetti i valori di questo club. Spero che porti le proprie idee, sarà un'occasione anche per i giocatori di vedere qualcosa di diverso rispetto a ciò che sono abituati. Per finire, voglio che ci sia rispetto per ciò che è stato costruito in questi anni. Il momento migliore? Forse il primo titolo, ero ancora uno sconosciuto. Il lavoro migliore comunque credo di averlo fatto nel periodo che va dal 2006 al 2015. Cosa mi mancherà? Mi piace il calcio, mi piacciono le partite. Sicuramente mi mancheranno le conferenze stampa. Il mio primo incontro con la stampa? Ricordo quanto fosse pessimo il mio inglese e la curiosità attorno ad un allenatore venuto dal niente. Il mio miglior Arsenal? Quello del 2004, quello degli Invincibles. Io ct dell'Inghilterra? Un giorno, magari... Ho già avuto questa opportunità, ma ora come ora il mio sostegno va a Southgate, mi auguro possa restare alla guida dell'Inghilterra per 22 anni. Cosa farò la prossima settimana? Non so, vedremo. Magari andrò in Russia".