Arsenal, un milione di sterline al Man City per liberare Arteta

Il Manchester City riceverà un milione di sterline dall'Arsenal per lasciar partire Mikel Arteta. L'ex calciatore era nello staff di Guardiola ma i Gunners l'hanno convinto a sedere in panchina. I Citizens nonostane il via libera, non hanno preso bene le trattativa "clandestina" che ha portato alla definizione dell'accordo. A riportarlo è il Daily Mail.