Arsenal, Van Persie attacca Emery: "Si adegua troppo agli avversari"

© foto di Richard Pelham

Due vittorie in quattro partite per l'Arsenal di Unai Emery. Sulle colonne del Daily Mail, una ex bandiera dei Gunners come Robin Van Persie non ha lesinato attacchi nei confronti del tecnico iberico: "Io penso che, se alleni una delle migliori squadre d'Inghilterra, devi farla giocare assecondando le qualità dei giocatori che hai a disposizione. Quando alleni uno di questi team, hai i soldi, lo stadio, i giocatori, i tifosi, tutto.

Se comparate l'Arsenal a Liverpool e City, stanno giocando all'80% delle loro possibilità. L'allenatore dell'Arsenal dovrebbe giocare assecondando i propri punti di forza e non adeguandosi alla forza dei propri avversari. Secondo me, lui invece sta facendo troppo quest'ultima".