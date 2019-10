Arsenal-Vitoria, Mourinho in tribuna è subito accostato ai Gunners

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella serata di ieri José Mourinho era presente all'Emirates per assistere alla partita vinta dall'Arsenal per 3-2 in Europa League. In Inghilterra sono iniziate subito le speculazioni su un possibile approdo dello Special One sulla panchina dei Gunners. Unai Emery è sotto accusa per non essere riuscito a cambiare lo stile di gioco e il rendimento dell'ultimo periodo di Wenger. A riportarlo è Sky Sports.