© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riferiscono i media inglesi, l'attaccante Danny Welbeck lascerà l'Arsenal al termine della stagione. E questo è stato reso evidente dall'onorificenza ricevuta dal calciatore al termine della gara pareggiata col Brighton, al pari di Ramsey e Cech, altri due in uscita dai Gunners. Per l'attaccante, secondo Sky Sports UK, ci sarebbe l'opzione Newcastle aperta.